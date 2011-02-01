Веб-программист

Нужен хороший универсальный специалист с приемлимыми ценами для выполнения сдельных проектов по Веб программированию. Требования: PHP SQL JS HTML+CSS соответственно AS/Flash – желательно С#/C++ – желательно Виды ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Обязанности:
•разработка проектов с высокой нагрузкой (текущий - интернет-портал на медицинскую тематику)
•доработка существующих сайтов ГК "Бионика"
•устранение багов в существующих проектах
•реализация веб-дизайна
Требования:
•мужчина/женщина до 35 лет
•опыт работы web-программистом от 1 года
•желателен опыт работы с фрэймворками (CodeIgniter, Kohana, Yii, Symphony);
•ООП;
•SQL, MySQL;
•JavaScript, AJAX, jQuery – базовый уровень;
•SVN, Mercurial, Git;
•базовые знания UNIX;
•опыт разработки собственных проектов будет большим плюсом.
•английский технический
Условия:
•офис м.Калужская
•полное соблюдение ТК РФ
•ДМС
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