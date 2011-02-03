Требуется программист ASP

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка84 просмотра
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Требуется программер ASP для доработок инет-сайтов в г. Днепропетровске.

Работа удалённая, но иногда может быть необходима встреча в нашем офисе.

Оплата сдельно - премиальная, чёткое техзадание, форма оплаты любая.

13 лет назад
tec777
Тимур 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
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