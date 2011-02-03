Symfony developer

Исполнитель найден
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу талантливого Symfony девелопера для проекта
По срокам полтора-два месяца, 3 разработчика в команде.
Бюджет на проект 4500$.
Фултайм, удаленно.
При успешном выполнении возможно участие в следующих проектах
В ответе укажите опыт работы с симфони,
ссылки на ваши проекты и роль в них
С уважением,
Алексей
- Похожие заказы
- $1000Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $500
Много проектов, не дорогой. Заказ робота оплатаВеб-программирование10 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется программист PHP/MySQL. Местоположение: Харьков Работа удаленная, но с возможностью встреч. Основная задача - освоить существующий контент-менеджер (собственная разработка). Создание сайтов с его использованием. Помимо уверенных PHP и MySQL желательны базовые знания HTML/CSS и работы Web серверов. Как правило, работа с ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Нужен Flex программист в Иванове для совместной разработки приложения. Требуются люди со знанием ActionScript 3 , дизайнеры Flash , Flex SDK, Flashdevelop.Закрыт13 лет назад
Требуется профессионал, по оптимизации запросов и настроек MYSQL Что надо будет делать: - У нас большая команда программистов, но часто требуется проконсультироваться по сложному запросу как выстроить правильно запрос - Анализировать лог slow query и предлагать ...Закрыт13 лет назад
Требуется программист которой мог бы написать (Приложения для телефонов и двигатель для сайта с нуля). Программист должен быть с Львова. Подробнее по скайпу. Skype: JAWA390Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Ищу программиста PHP, MySQL для удаленной работы по написанию и поддержке интернет магазина. Работа удаленная - любой регион Украины. Обязательные умения кандидата: - программист PHP, MySQL, HTML - реальный опыт не менее 2 лет. - конкретно реализованные сайты ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужен пхп-программер со знанием html+css Контактные данные тут http://www.weblancer.net/users/soft35/ звоните, приходите, показывайте работыЗакрыт13 лет назад
- $2000
Обязанности: •разработка проектов с высокой нагрузкой (текущий - интернет-портал на медицинскую тематику) •доработка существующих сайтов ГК "Бионика" •устранение багов в существующих проектах •реализация веб-дизайна Требования: •мужчина/женщина до 35 лет •опыт работы web-программистом от 1 года •желателен опыт работы с фрэймворками (CodeIgniter, Kohana, Yii, ...Закрыт13 лет назад
Для постоянного сотрудничества требуются специалисты по настройке и интеграции SugarCRM: - развертывание системы по схемам 'on-site' и 'on-demand'; - кастомизация системы внутренними инструментами: поля, формы, отчеты и т.д.; - доработка существующих и разработка новых модулей; - интеграция с 1С, ...Закрыт13 лет назад