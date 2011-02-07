Ищется программист phpBB3 + Mysql

$250
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Ищется программист, имеющий хороший опыт работы с phpBB3 + mysql на *nix платформах. Имеется в виду девелопмент и оптимизация производительности для высоконагруженных систем.

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PHPMySQL
13 лет назад
8903670
Сергей 
58 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад