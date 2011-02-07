Senior PHP Developer – E-Commerce

Для постоянного удаленного сотрудничества требуется фрилансер, знающий : -CSS (без таблиц) -Joomla -WordPress +дополнительные знания приветствуются! от Вас: координаты для связи и примерная вилка цен Мы заинтересованны в постоянном сотрудничестве!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем разработчика №5 в будуший Amazon, Zappo`s, CSNStores или Diapers.com.
Мы серьезная и быстрорастущая компания.
За три месяца с запуска мы вышли в прибыль и продолжаем расти по 50 % в месяц. Аллегро – моя третья екоммерс компания. Первые две я вывел в прибыльность, дорастил до 20 и 40 миллионов продаж и передал в хорошие руки. Аллегро мы вместе строим с нуля с обоснованными амбициями построить 100 миллионную компанию за 5 лет.
Почему с нами интересно
Сильная команда, опытный основатель, опробованная бизнес модель, отличный бизнес инструментарий. Все, что нужно для быстрого профессионального роста и успеха. Мы ищем не просто коллегу, а человека с потенциалом возглавить группу или департамент через несколько лет.
Роль
Написание бизнес инструментов (аналитика, ордер менеджмент) и доработка-поддержание интерфейсов между каталогом и фронтендом.
Требования:
- Опыт работы с LAMP от 3 лет
- Опыт построения приложение "с нуля"
- Опыт работы в командах от 3 человек
- Опыт работы с CMS
- Zend Framework (опыт рабочих проектов ресурсоёмкостью от 2 человекомесяцев)
- Doctrine (желательно)
- Dojo (желательно)
- Sphinx (желательно)
- SVN (опыт реального использования)
- уверенное знание ООП
- MySQL (минимум уровень хорошего пользователя)
- понимание работы систем на уровне бизнеслогики
Также будут плюсом:
- опыт работы с высоконагруженными проектами
- основные понятия об устройстве системы Magento Commerce
- письменный английский
Как с нами связаться
Если вы отвечаете требованиям и чувствуете в себе силы вместе с нами строить успешный бизнес – присылайте резюме и образцы кода на [email protected]
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