Senior PHP Developer – E-Commerce

$2000
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка181 просмотр
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Ищем разработчика №5 в будуший Amazon, Zappo`s, CSNStores или Diapers.com.

Мы серьезная и быстрорастущая компания.

За три месяца с запуска мы вышли в прибыль и продолжаем расти по 50 % в месяц. Аллегро – моя третья екоммерс компания. Первые две я вывел в прибыльность, дорастил до 20 и 40 миллионов продаж и передал в хорошие руки. Аллегро мы вместе строим с нуля с обоснованными амбициями построить 100 миллионную компанию за 5 лет.

Почему с нами интересно

Сильная команда, опытный основатель, опробованная бизнес модель, отличный бизнес инструментарий. Все, что нужно для быстрого профессионального роста и успеха. Мы ищем не просто коллегу, а человека с потенциалом возглавить группу или департамент через несколько лет.

Роль

Написание бизнес инструментов (аналитика, ордер менеджмент) и доработка-поддержание интерфейсов между каталогом и фронтендом.

Требования:

- Опыт работы с LAMP от 3 лет

- Опыт построения приложение "с нуля"

- Опыт работы в командах от 3 человек

- Опыт работы с CMS

- Zend Framework (опыт рабочих проектов ресурсоёмкостью от 2 человекомесяцев)

- Doctrine (желательно)

- Dojo (желательно)

- Sphinx (желательно)

- SVN (опыт реального использования)

- уверенное знание ООП

- MySQL (минимум уровень хорошего пользователя)

- понимание работы систем на уровне бизнеслогики

Также будут плюсом:

- опыт работы с высоконагруженными проектами

- основные понятия об устройстве системы Magento Commerce

- письменный английский

Как с нами связаться

Если вы отвечаете требованиям и чувствуете в себе силы вместе с нами строить успешный бизнес – присылайте резюме и образцы кода на [email protected]

PHP
13 лет назад
eretailer
Аллегро 
47 летСША
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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