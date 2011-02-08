Программист для постоянной работы на проекте

$2500
Веб-программированиеЗакрытнет заявок79 просмотров
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Требуется знание php, JS (jq), mysql. Приветствуется знание движков phpbb, wp а так же навыки работы с xml и rss.

Оформление: по желанию (возможно и официальное).

З/п: от 2000 до 10000 грн.

13 лет назад
DDV-Group
Дмитрий 
52 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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