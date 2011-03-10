pulim

Юлия Матвеева pulim

 
42 годаУкраина/Днепр
13 лет на фриланс-бирже
Была
13 лет назад
Менеджер по персоналу

Ищу светлые IT-головы )

  • Web-программист

    Динамично развивающаяся компания, один из лидирующих разработчиков и издателей компьютерных игр в Украине, в связи с расширением приглашает в свою команду web-программиста. Задачи: • программирование, оптимизация работы сайтов; • изменение ...

    PHPJavascriptMySQLHTMLCSS
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Flash/Flex developer

    Инамично развивающаяся компания, один из лидирующих разработчиков и издателей компьютерных игр в Украине, в связи с расширением приглашает в свою команду программиста с опытом работы на ActionScript3.0. Компания ABSOLUTIST – •Сеть игровых порталов, крупнейшими из которых являются ...

    AndroidLinuxFlashActionScript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Администратор web-серверов на базе Linux

    Динамично развивающаяся компания, один из лидирующих разработчиков и издателей компьютерных игр в Украине, в связи с расширением приглашает в свою команду администратора высоконагруженных web-серверов на базе Linux. Основные требования: 1) опыт администрирования веб-серверов (Apache - обязательно; опыт ...

    PHPMySQLPostgreSQLLinuxNginxApachePerlSQLiteUnixPostfix
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад