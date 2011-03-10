Инамично развивающаяся компания, один из лидирующих разработчиков и издателей компьютерных игр в Украине, в связи с расширением приглашает в свою команду программиста с опытом работы на ActionScript3.0. Компания ABSOLUTIST – •Сеть игровых порталов, крупнейшими из которых являются ...