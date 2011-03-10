Динамично развивающаяся компания, один из лидирующих разработчиков и издателей компьютерных игр в Украине, в связи с расширением приглашает в свою команду web-программиста. Задачи: • программирование, оптимизация работы сайтов; • изменение ...
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Инамично развивающаяся компания, один из лидирующих разработчиков и издателей компьютерных игр в Украине, в связи с расширением приглашает в свою команду программиста с опытом работы на ActionScript3.0. Компания ABSOLUTIST – •Сеть игровых порталов, крупнейшими из которых являются ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт13 лет назад
Динамично развивающаяся компания, один из лидирующих разработчиков и издателей компьютерных игр в Украине, в связи с расширением приглашает в свою команду администратора высоконагруженных web-серверов на базе Linux. Основные требования: 1) опыт администрирования веб-серверов (Apache - обязательно; опыт ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад