Администратор web-серверов на базе Linux

Динамично развивающаяся компания, один из лидирующих разработчиков и издателей компьютерных игр в Украине, в связи с расширением приглашает в свою команду администратора высоконагруженных web-серверов на базе Linux.

Основные требования:

1) опыт администрирования веб-серверов (Apache - обязательно; опыт работы с nginx/lighttpd/etc - плюс) на *nix-платформе:

- установка и настройка (virtual hosts, aliases, redirects etc)

- подключение и настройка модулей

- настройка и мониторинг логов, обработка ошибок

- оптимизация производительности (прокси, кэширование)

- организация системы безопасности, защита от внешних атак

2) опыт администрирования серверов баз данных (MySQL - обязательно; SQLite/PostgreSQL etc - плюс) на *nix-платформе:

- установка, настройка, балансировка нагрузки

- оптимизация с учетом особенностей клиентских приложений

2a) опыт работы с memcached (или аналогичной системой кэширования)

3) уровень, как минимум, продвинутого пользователя Unix/Linux:

- умение работать с файловой системой и менеджером процессов из командной строки

(подразумевает знание, как минимум, базового набора команд *nix-среды)

- опыт установки и настройки системных служб (sendmail/postfix, samba etc)

- умение автоматизировать выполняемые действия (cron, shell scripting)

Преимуществом - средний уровень знаний PHP (HTTP-запросы, работа с файлами, SQL-запросы, XML, templates); дополнительный плюс - знание Perl (по тем же темам).

Лингвистические требования – технический английский язык.

Вид занятости: ПОЛНАЯ. Работа в офисе. Соцпакет. З/пл договорная