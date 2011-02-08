Администратор web-серверов на базе Linux

Развивающийся работодатель, нацеленный на построение долговременного сотрудничества ищет администратора для поддержки стабильной работы веб-сайтов (до четырех одновременно) расположенных на двух серверах: VPS : Apache/2.2.9 (Debian) PHP/5.2.6-1+lenny9 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.8g Выделенный: Apache/2.2.17 (FreeBSD) DAV/2 PHP/5.3.4 mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/0.9.8n Веб-сайты ...
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Динамично развивающаяся компания, один из лидирующих разработчиков и издателей компьютерных игр в Украине, в связи с расширением приглашает в свою команду администратора высоконагруженных web-серверов на базе Linux.
Основные требования:
1) опыт администрирования веб-серверов (Apache - обязательно; опыт работы с nginx/lighttpd/etc - плюс) на *nix-платформе:
- установка и настройка (virtual hosts, aliases, redirects etc)
- подключение и настройка модулей
- настройка и мониторинг логов, обработка ошибок
- оптимизация производительности (прокси, кэширование)
- организация системы безопасности, защита от внешних атак
2) опыт администрирования серверов баз данных (MySQL - обязательно; SQLite/PostgreSQL etc - плюс) на *nix-платформе:
- установка, настройка, балансировка нагрузки
- оптимизация с учетом особенностей клиентских приложений
2a) опыт работы с memcached (или аналогичной системой кэширования)
3) уровень, как минимум, продвинутого пользователя Unix/Linux:
- умение работать с файловой системой и менеджером процессов из командной строки
(подразумевает знание, как минимум, базового набора команд *nix-среды)
- опыт установки и настройки системных служб (sendmail/postfix, samba etc)
- умение автоматизировать выполняемые действия (cron, shell scripting)
Преимуществом - средний уровень знаний PHP (HTTP-запросы, работа с файлами, SQL-запросы, XML, templates); дополнительный плюс - знание Perl (по тем же темам).
Лингвистические требования – технический английский язык.
Вид занятости: ПОЛНАЯ. Работа в офисе. Соцпакет. З/пл договорная
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