Администратор unix+службы гугл+разработка drupal

Развивающийся работодатель, нацеленный на построение долговременного сотрудничества ищет администратора для поддержки стабильной работы веб-сайтов (до четырех одновременно) расположенных на двух серверах:

VPS : Apache/2.2.9 (Debian) PHP/5.2.6-1+lenny9 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.8g

Выделенный: Apache/2.2.17 (FreeBSD) DAV/2 PHP/5.3.4 mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/0.9.8n

Веб-сайты построены на основе CMS Drupal

Необходимо, в частности, но не ограничиваясь:

- обновление ПО серверов (в случае необходимости)

- настройка совместной работы служб гугл и сайта (в частности, некоторое время назад возникли неполадки в работе почты). Особо хочу отметить, что сайты законные, спам не рассылается, со стороны гугла нареканий нет.

- обновление модулей и тем. С этой частью работы мы будем пытаться справляться своими силами, поддержка администратора будет нужна, если сами не справимся.

Как плюс рассматривается опыт разработки под друпал, поскольку иногда приходится использовать модули, которые желательно "обрабатывать напильником". Стоимость доработки будет обсуждаться при возникновении такой необходимости и в основной бюджет не входит.

Просьба сообщать ограничения , которые будут действовать при озвученном вами бюджете.