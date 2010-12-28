Вакансия инженера службы поддержки

Требования: - Спокойный, уравновешенный характер; - Способность достаточно быстро думать и принимать решения в критических ситуациях; - Способность быть доступным в любое время суток; - Реальный опыт работы администратором на больших проектах или хостинге; - Глубокие знания настройки серверов на ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В связи с переводом службы поддержки дата-центра на круглосуточный режим работы, открыты дополнительные вакансии.
Инженер Службы Поддержки
Задачи:
- Установка операционных систем (IPMI/KVM)
- Установка контрольных панелей для выделенных серверов (cPanel, DirectAdmin, Plesk)
- Настройка выделенных серверов с учетом пожеланий клиентов
- Осуществление поддержки клиентов в вопросах связанных с использованием оборудования провайдера
- Мониторинг состояния оборудования, загрузки каналов передачи данных провайдера
- Диагностика и решение проблем в работе сетевого оборудования провайдера
Операционные системы:
- FreeBSD / Linux
- Windows
- Виртуализация
Требования к кандидату, дополнительная информация:
Требования:
- Глубокие знания в администрировании UNIX систем (Linux (CentOS, Gentoo)) с опытом не менее 1 года
- Опыт работы с shell/awk, nginx, apache, MySQL(репликация, бэкап), SSL, PHP-CGI, NFS, iptables, ipfw, DNS, exim, SVN, FTP, VPN
- Иметь опыт работы, либо представления о работе отказоустойчивых, масштабируемых систем, работающих в режиме 24x7
- Способности к анализу, решению и предотвращению проблем
- Уверенное знание принципов работы TCP/IP v4
- Знание английского
Каждому сотруднику нашей организации мы гарантируем:
- Удалённую работу с гибким графиком
- Заработная плата по итогам собеседования.
- Минимальный испытательный срок
- Долгосрочное трудоустройство
- Работу с профессионалами
- Курсы повышения квалификации за счёт компании
- Возможности для личного и профессионального развития
- Система премий и бонусов
Расскажите нам о себе.
Имя, Фамилия:
Телефон:
Город проживания:
Email, icq, skype:
Дополнительные сведения:
Ваше резюме отправляйте на почтовый адрес: [email protected], в теме письма укажите "Вакансия инженера службы поддержки"
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