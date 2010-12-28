Вакансия инженера службы поддержки

В связи с переводом службы поддержки дата-центра на круглосуточный режим работы, открыты дополнительные вакансии.

Инженер Службы Поддержки

Задачи:

- Установка операционных систем (IPMI/KVM)

- Установка контрольных панелей для выделенных серверов (cPanel, DirectAdmin, Plesk)

- Настройка выделенных серверов с учетом пожеланий клиентов

- Осуществление поддержки клиентов в вопросах связанных с использованием оборудования провайдера

- Мониторинг состояния оборудования, загрузки каналов передачи данных провайдера

- Диагностика и решение проблем в работе сетевого оборудования провайдера

Операционные системы:

- FreeBSD / Linux

- Windows

- Виртуализация

Требования к кандидату, дополнительная информация:

Требования:

- Глубокие знания в администрировании UNIX систем (Linux (CentOS, Gentoo)) с опытом не менее 1 года

- Опыт работы с shell/awk, nginx, apache, MySQL(репликация, бэкап), SSL, PHP-CGI, NFS, iptables, ipfw, DNS, exim, SVN, FTP, VPN

- Иметь опыт работы, либо представления о работе отказоустойчивых, масштабируемых систем, работающих в режиме 24x7

- Способности к анализу, решению и предотвращению проблем

- Уверенное знание принципов работы TCP/IP v4

- Знание английского

Каждому сотруднику нашей организации мы гарантируем:

- Удалённую работу с гибким графиком

- Заработная плата по итогам собеседования.

- Минимальный испытательный срок

- Долгосрочное трудоустройство

- Работу с профессионалами

- Курсы повышения квалификации за счёт компании

- Возможности для личного и профессионального развития

- Система премий и бонусов

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