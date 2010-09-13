Администратор

Здравствуйте, первый блин вышел немного комом - пробуем ещё раз: Меня зовут Михаил: я умею находить хорошие заказы и качественно выполнять свою работу. Но: 1. Заказов стало много 2. Требуется узкая специализация в различных областях IT Вообщем есть куча работы, ...