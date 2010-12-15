Специалист техподдержки

$500
Системное администрированиеЗакрытнет заявок116 просмотров
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На долгосрочную работу требуется специалист для обеспечения поддержки сети и обслуживания клиентов (мы - мини-провайдер).

Нужно принимать и обрабатывать звонки, работать с хелпдеском, принимать и организовывать заявки на подключение и обслуживание клиентов.

Работа в в офисе в районе марьино/кузьминки.

Необходимы глубокие IT навыки, знание сетевых технологий, общие представления о системном администрировании.

Нужно уметь грамотно и продуктивно общаться с клиентами, гасить конфликты и т.д.

13 лет назад
dom129
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад