Специалист техподдержки

На долгосрочную работу требуется специалист для обеспечения поддержки сети и обслуживания клиентов (мы - мини-провайдер).

Нужно принимать и обрабатывать звонки, работать с хелпдеском, принимать и организовывать заявки на подключение и обслуживание клиентов.

Работа в в офисе в районе марьино/кузьминки.

Необходимы глубокие IT навыки, знание сетевых технологий, общие представления о системном администрировании.

Нужно уметь грамотно и продуктивно общаться с клиентами, гасить конфликты и т.д.