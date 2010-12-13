Администратор сайта

В компанию, создающую мировые интернет-проекты, требуется опытный системный администратор. Требования: - Глубокие знания в администрировании UNIX систем (Linux (CentOS, Gentoo)) с опытом не менее 3-х лет - Уверенное знание и навыки работы shell/awk, perl - ...
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