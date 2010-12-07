В компанию, создающую мировые интернет-проекты, требуется опытный системный администратор.

Требования:

- Глубокие знания в администрировании UNIX систем (Linux (CentOS, Gentoo)) с опытом не менее 3-х лет

- Уверенное знание и навыки работы shell/awk, perl

- Уверенные знания nginx, apache, MySQL(репликация, бэкап),ssl, PHP-CGI, NFS, iptables, ipfw, DNS, exim, SVN, FTP

- Иметь опыт работы, либо представления о работе отказоустойчивых, масштабируемых систем, работающих в режиме 24x7

- Знание современных аппаратных архитектур, решений и их параметров, позиционируемых для уровня среднего бизнеса

- Способности к анализу, решению и предотвращению проблем

- Знание английского

Пожелания:

- Знание протоколов маршрутизации BGP, работа с zebra/bgpd.

- Уверенное знание принципов работы TCP/IP v4

- Свободный английский, опыт общения с зарубежными подрядчиками и коллегами

Обязанности:

- Администрирование и настройка бесперебойной работы серверов

- Участие в развертывании разрабатываемых веб-сервисов

Мы готовы предложить Вам зарплату в 35000 рублей в месяц и следующие условия:

Каждому сотруднику нашей организации мы гарантируем:

- Официальное трудоустройство, соцпакет

- Работу в уютном офисе в центре города, в молодом и отзывчивом коллективе

- Заработную плату выше среднерыночных предложений

- Занятость на полный рабочий день

- Бесплатные обеды

- Оплачиваемый отпуск

- Возможности для личного и профессионального развития

Если вакансия Вас заинтересовала, мы будем рады получить Ваше резюме по адресу [email protected]. В теме письма укажите вакансию, по которой Вы обращаетесь.