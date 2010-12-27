Требуется сисадмин, работа в офисе, оплата высокая

Системное администрированиеЗакрытнет заявок98 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требования:

- Спокойный, уравновешенный характер;

- Способность достаточно быстро думать и принимать решения в критических ситуациях;

- Способность быть доступным в любое время суток;

- Реальный опыт работы администратором на больших проектах или хостинге;

- Глубокие знания настройки серверов на базе Linux;

- Глубокие знания настройки и оптимизации Apache, MySQL, Nginx;

- Глубокие знания о масштабировании веб-сервисов, репликации баз данных, бэкапе информации;

- Глубокие знания о безопастности web-сервисов;

- Основы программинга на PHP, MySQL;

- Живой интерес к новым технологиям, cloud-решениям, распределенным файловым системам и т.д.

В личку, пожалуйста, не пишите, оставляйте заявки, я со всеми свяжусь сам.

13 лет назад
riente
36 летБеларусь
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад