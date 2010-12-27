Нужен администратор который разбирается и может настраивать 1 - ruby on rails 2 - tomcat/apache java 3 - nginx 4 - гит оплата почасовая
Требуется сисадмин, работа в офисе, оплата высокая
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требования:
- Спокойный, уравновешенный характер;
- Способность достаточно быстро думать и принимать решения в критических ситуациях;
- Способность быть доступным в любое время суток;
- Реальный опыт работы администратором на больших проектах или хостинге;
- Глубокие знания настройки серверов на базе Linux;
- Глубокие знания настройки и оптимизации Apache, MySQL, Nginx;
- Глубокие знания о масштабировании веб-сервисов, репликации баз данных, бэкапе информации;
- Глубокие знания о безопастности web-сервисов;
- Основы программинга на PHP, MySQL;
- Живой интерес к новым технологиям, cloud-решениям, распределенным файловым системам и т.д.
В личку, пожалуйста, не пишите, оставляйте заявки, я со всеми свяжусь сам.
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