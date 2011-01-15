Требуется системный администратор - оnline

Стабильная работа на постоянной основе:

требуется Системный Администратор, обладающий

хорошими знаниями в следующих областях:

* Asterisk ili podobnye miniATS

* Администрирование сервера под win2008

*Linux (файл-сервер, Mail Server, Web Server, BackUp Server)

* Администратирование Switch-ей, настройка сети и

*VPN-соеденений (DMZ, FireWall и всё что с сеткой связано, разделение подсеток и настройка сетевого трафика)

на самом деле работа заключается в поддержки и обучении меня

самого, потомучто я только поверхностно знаю всё это

по сетям и серверам, и мне нужен как-бы сказать учитель.

требование:

- возможность выхода в online, если срочно понадобится помощь чтобы решить проблему через skype (редко).

- и по выходным обучаться через skype (с утра толкьо).

- поиск инфо на форумах при затруднениях... (чтобы с экономить мое время)

пишите мне толкьо в skype: beamter1000

по цене будем договариваться, но для начала 50 евро.