Приглашаем к сотрудничеству разработчика тем на CMS Drupal или того,кто хочет этому научиться. Просьба заявки отправлять на [email protected]
Требуется системный администратор - оnline
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Стабильная работа на постоянной основе:
требуется Системный Администратор, обладающий
хорошими знаниями в следующих областях:
* Asterisk ili podobnye miniATS
* Администрирование сервера под win2008
*Linux (файл-сервер, Mail Server, Web Server, BackUp Server)
* Администратирование Switch-ей, настройка сети и
*VPN-соеденений (DMZ, FireWall и всё что с сеткой связано, разделение подсеток и настройка сетевого трафика)
на самом деле работа заключается в поддержки и обучении меня
самого, потомучто я только поверхностно знаю всё это
по сетям и серверам, и мне нужен как-бы сказать учитель.
требование:
- возможность выхода в online, если срочно понадобится помощь чтобы решить проблему через skype (редко).
- и по выходным обучаться через skype (с утра толкьо).
- поиск инфо на форумах при затруднениях... (чтобы с экономить мое время)
пишите мне толкьо в skype: beamter1000
по цене будем договариваться, но для начала 50 евро.
- Похожие заказы
- Системное администрирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1000
З/п от $1000/мес на исп. срок, далее по договоренности (индивидуально) Мы занимаемся разработкой игр для социальных сетей, большинство проектов так или иначе связаны с онлайн-играми. Обязанности * Проектирование и администрирование высоконагруженных веб-проектов * Техническая поддержка разработчиков * Проведение плановых работ ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $700
Крупному web сервису требуется администратор серверов на базе OS Linux (в основном CentOS 5). Типичное ПО на серверах: nginx, apache, exim, courier, openvpn, php. От 15 до 30 серверов. Управление через SSH, общение с поставщиком услуг (2-3 партнера, ...Системное администрирование15 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется администратор с знаниями WHM/Cpanel, ISPmanager - для удаленной периодической работы. Что то настроить, подправить. Оплата будет договорная.Системное администрирование7 заявокЗакрыт13 лет назад
В связи с переводом службы поддержки дата-центра на круглосуточный режим работы, открыты дополнительные вакансии. Инженер Службы Поддержки Задачи: - Установка операционных систем (IPMI/KVM) - Установка контрольных панелей для выделенных серверов (cPanel, DirectAdmin, Plesk) - Настройка выделенных серверов с учетом пожеланий ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требования: - Спокойный, уравновешенный характер; - Способность достаточно быстро думать и принимать решения в критических ситуациях; - Способность быть доступным в любое время суток; - Реальный опыт работы администратором на больших проектах или хостинге; - Глубокие знания настройки серверов на ...Закрыт13 лет назад
Нужен администратор который разбирается и может настраивать 1 - ruby on rails 2 - tomcat/apache java 3 - nginx 4 - гит оплата почасоваяСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
На долгосрочную работу требуется специалист для обеспечения поддержки сети и обслуживания клиентов (мы - мини-провайдер). Нужно принимать и обрабатывать звонки, работать с хелпдеском, принимать и организовывать заявки на подключение и обслуживание клиентов. Работа в в ...Закрыт13 лет назад
Администратор сайта www.vkontakte-cool.at.uaСистемное администрирование8 заявокЗакрыт13 лет назад
В компанию, создающую мировые интернет-проекты, требуется опытный системный администратор. Требования: - Глубокие знания в администрировании UNIX систем (Linux (CentOS, Gentoo)) с опытом не менее 3-х лет - Уверенное знание и навыки работы shell/awk, perl - ...Закрыт13 лет назад