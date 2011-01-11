Крупному web сервису требуется администратор серверов на базе OS Linux (в основном CentOS 5). Типичное ПО на серверах: nginx, apache, exim, courier, openvpn, php. От 15 до 30 серверов. Управление через SSH, общение с поставщиком услуг (2-3 партнера, ...
Сис. администратор высоконагруженных веб-проектов
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
З/п от $1000/мес на исп. срок, далее по договоренности (индивидуально)
Мы занимаемся разработкой игр для социальных сетей, большинство проектов так или иначе связаны с онлайн-играми.
Обязанности
* Проектирование и администрирование высоконагруженных веб-проектов
* Техническая поддержка разработчиков
* Проведение плановых работ в ночное время
* Доступность по телефону ~ 24/7
Технологии, которые мы активно используем
* openvz / gentoo / debian
* puppet / zabbix / rsync
* nginx / haproxy
* apache / php / mysql / memcached
* iptables / ipset
Требования
* Отсутствие проблем с интеренетом в любое время суток
* Опыт работы системным администратором не менее 3х лет
* Опыт работы с большинством технологий которые мы используем (или с аналогичными)
* Свободное владение bash
* Свободное владение одним из языков (ruby, python, php etc)
* Основной инструмент коммуникации – Skype
Резюме высылать строго на email: [email protected]
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