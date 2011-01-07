Администратор Linux серверов

$700
Системное администрированиеЗакрыт15 заявок304 просмотра
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Крупному web сервису требуется администратор серверов на базе OS Linux (в основном CentOS 5).

Типичное ПО на серверах: nginx, apache, exim, courier, openvpn, php.

От 15 до 30 серверов.

Управление через SSH, общение с поставщиком услуг (2-3 партнера, поставляющих в аренду выделенные сервера).

Срочно!!!

Linux
13 лет назад
xinchu
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад