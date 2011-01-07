Администратор Linux серверов

На долгосрочную работу требуется специалист для обеспечения поддержки сети и обслуживания клиентов (мы - мини-провайдер). Нужно принимать и обрабатывать звонки, работать с хелпдеском, принимать и организовывать заявки на подключение и обслуживание клиентов. Работа в в ...