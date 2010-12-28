Требуется админ для сдельной работы

В связи с переводом службы поддержки дата-центра на круглосуточный режим работы, открыты дополнительные вакансии. Инженер Службы Поддержки Задачи: - Установка операционных систем (IPMI/KVM) - Установка контрольных панелей для выделенных серверов (cPanel, DirectAdmin, Plesk) - Настройка выделенных серверов с учетом пожеланий ...
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Требуется администратор с знаниями WHM/Cpanel, ISPmanager - для удаленной периодической работы. Что то настроить, подправить. Оплата будет договорная.
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