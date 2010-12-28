Требуется админ для сдельной работы

Системное администрированиеЗакрыт7 заявок187 просмотров
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Требуется администратор с знаниями WHM/Cpanel, ISPmanager - для удаленной периодической работы. Что то настроить, подправить. Оплата будет договорная.

13 лет назад
neterastudio
Александр 
43 годаУкраина
18 лет в сервисе
Был
4 года назад
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