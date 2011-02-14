Сайт заказов с оплатой не должен иметь сложного фукционала, гдавное чтоб четко работал. я думаю на PHP и Java(AJAX).. но если есть другое предлоежние буду рад выслушать. тз примерно такое: ...
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт14 лет назад
- $75
Ищу системного Администратора на windows2008serevr и Linux на постоянной основе для помощи в работе. я сейчас сам работаю админом и есть много разных ньюансов, где нужна помощь не только в ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищу програмиста на AJAX или техника который разбирается в Asterisk или Freeswitch. Цена договорная. работа на долго и стабильно, примерно 1 час в день. пишите сюда или прямо в skype: beamter1000Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $100
Стабильная работа на постоянной основе: требуется Системный Администратор, обладающий хорошими знаниями в следующих областях(или чотябы в одной из них): * Asterisk ili podobnye miniATS * Администрирование ...Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт14 лет назад
- $100
Стабильная работа на постоянной основе: требуется Системный Администратор, обладающий хорошими знаниями в следующих областях: * Asterisk ili podobnye miniATS * Администрирование сервера под win2008 ...Системное администрирование14 заявокЗакрыт14 лет назад