Системный администратор на win2008serevr и Linux

Ищу системного Администратора на windows2008serevr и Linux на постоянной основе для помощи в работе. я сейчас сам работаю

админом и есть много разных ньюансов, где нужна помощь не только в настройке серваков, но так же и общие вопросы которые

возникают когда обслуживаешь большое кол-во компьютеров.

дополнительные знание Asterisk или FreeSwitch, или в области програмирования PHP, JAva, C++ и т.д. только приветствуются.

работа много времени заниамть не будет (точнее с понеделника по пятницу только изредка вопросы, а в суботу и воскресенье по

4-5 часов), да и это не работа как таковая мы просто делимся знаниями называется.. просто у меня очень мало веремени в инете

лазить и читать форумы или задавать на них вопросы, поэтому мне легче задать вопрос в скайп или позвонить(так я и буду делать

в течении рабочей недели, иногда задавать вопросы).. а обучением будем заниматьсся на выходных – субота и воскресенье по 4-5

часов с утра, это важно, у меня только тогда есть свободное время года я могу полностью сконцентрироваться в

обучении(схватываю я быстро и готов на иновации, думаю проблем не будет)

пишите в скайп: beamter1000 , у меня он целый день открыт.