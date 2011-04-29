Для реализации e-commerce сайта ориентированного на международный рынок требуется системный администратор. Задачи которые требуется решать: - Настройка и обслуживание LAMP\LNMP стека; - Настройка резервирования; - Тюнинг среды для средней нагрузки(до 5 тыс юников в день); - Управление виртуальными хостами; Требуемые компетенции: - ...
Системный администратор на win2008serevr и Linux
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу системного Администратора на windows2008serevr и Linux на постоянной основе для помощи в работе. я сейчас сам работаю
админом и есть много разных ньюансов, где нужна помощь не только в настройке серваков, но так же и общие вопросы которые
возникают когда обслуживаешь большое кол-во компьютеров.
дополнительные знание Asterisk или FreeSwitch, или в области програмирования PHP, JAva, C++ и т.д. только приветствуются.
работа много времени заниамть не будет (точнее с понеделника по пятницу только изредка вопросы, а в суботу и воскресенье по
4-5 часов), да и это не работа как таковая мы просто делимся знаниями называется.. просто у меня очень мало веремени в инете
лазить и читать форумы или задавать на них вопросы, поэтому мне легче задать вопрос в скайп или позвонить(так я и буду делать
в течении рабочей недели, иногда задавать вопросы).. а обучением будем заниматьсся на выходных – субота и воскресенье по 4-5
часов с утра, это важно, у меня только тогда есть свободное время года я могу полностью сконцентрироваться в
обучении(схватываю я быстро и готов на иновации, думаю проблем не будет)
пишите в скайп: beamter1000 , у меня он целый день открыт.
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