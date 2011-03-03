Требуется системный администратор (web)

$250
Системное администрированиеЗакрыт14 заявок353 просмотра
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Для реализации e-commerce сайта ориентированного на международный рынок требуется системный администратор.

Задачи которые требуется решать:

- Настройка и обслуживание LAMP\LNMP стека;

- Настройка резервирования;

- Тюнинг среды для средней нагрузки(до 5 тыс юников в день);

- Управление виртуальными хостами;

Требуемые компетенции:

- Наличие профильного задачам опыта;

- Портфоли обслуживаемых проектов, с не менее чем 3 проектами;

Что мы предлагаем:

- Сдельную систему оплаты труда, с разбиением на конкретные вехи;

- Удобный для вас способ оплаты(на ваш выбор);

- 100% соблюдение условий договора;

- Интересный проект, который усилит ваше портфоли в будущем;

- Опыт работы с профессиональная команда и современный, западный подход к построению сайтов.

Мы ищем фрилансера, который бы мог работать в течении всего проекта, что подразумевает стабильность заказов и послепроектную доработку(отдельный заказ).

13 лет назад
kaktus2011
Надежда 
38 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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