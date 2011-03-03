Требуется системный администратор (web)

Динамично развивающаяся компания, один из лидирующих разработчиков и издателей компьютерных игр в Украине, в связи с расширением приглашает в свою команду администратора высоконагруженных web-серверов на базе Linux. Основные требования: 1) опыт администрирования веб-серверов (Apache - обязательно; опыт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для реализации e-commerce сайта ориентированного на международный рынок требуется системный администратор.
Задачи которые требуется решать:
- Настройка и обслуживание LAMP\LNMP стека;
- Настройка резервирования;
- Тюнинг среды для средней нагрузки(до 5 тыс юников в день);
- Управление виртуальными хостами;
Требуемые компетенции:
- Наличие профильного задачам опыта;
- Портфоли обслуживаемых проектов, с не менее чем 3 проектами;
Что мы предлагаем:
- Сдельную систему оплаты труда, с разбиением на конкретные вехи;
- Удобный для вас способ оплаты(на ваш выбор);
- 100% соблюдение условий договора;
- Интересный проект, который усилит ваше портфоли в будущем;
- Опыт работы с профессиональная команда и современный, западный подход к построению сайтов.
Мы ищем фрилансера, который бы мог работать в течении всего проекта, что подразумевает стабильность заказов и послепроектную доработку(отдельный заказ).
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