Приглашаем к сотрудничеству разработчика тем на CMS Drupal или того,кто хочет этому научиться. Просьба заявки отправлять на [email protected]
Нужен специалист с опытом работы с openmeetings
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Если у вас есть опыт установки-настройки openmeetings – у нас есть ряд интересных задач для вас. По оплате – будем ориентироваться на ваши запросы.
Skype max-zlodey, icq 115745565
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