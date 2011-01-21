Нужен специалист с опытом работы с openmeetings

Системное администрированиеЗакрыт1 заявка122 просмотра
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Если у вас есть опыт установки-настройки openmeetings – у нас есть ряд интересных задач для вас. По оплате – будем ориентироваться на ваши запросы.

Skype max-zlodey, icq 115745565

13 лет назад
misgan
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад