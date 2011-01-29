Системный администратор

$2500
Системное администрированиеЗакрытнет заявок102 просмотра
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Системный администратор в крупную компанию

Требования:

-опыт работы в данной должности от 3-х лет

-обязательное знание Windows, Mac, Apple

-образование техническое

-желательно с личным автомобилем

Обязанности:

- администрирование и поддержка сети, поддержка работоспособности оборудования‚ офисной техники‚ серверов, диагностика неполадок, обеспечение информационной безопасности

- установка и поддержка программного обеспечения ОС: Windows, Mac

Условия:

Офис в центре, оформление по ТК

Заработная плата от 50000р., по договоренности

13 лет назад
elkim
48 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад