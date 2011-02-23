Необходима команда профессионалов Астериск

Для реализации e-commerce сайта ориентированного на международный рынок требуется системный администратор. Задачи которые требуется решать: - Настройка и обслуживание LAMP\LNMP стека; - Настройка резервирования; - Тюнинг среды для средней нагрузки(до 5 тыс юников в день); - Управление виртуальными хостами; Требуемые компетенции: - ...
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Необходима команда ПРОФЕССИОНАЛОВ для работы с Астериск,UNIX,AJAX, HTML, PHP, MYSQL
Обязательно наличие рекомендаций или информация о предыдущих проектах.
Приоритет будет дан компаниям с уже реализованными проектами телефонии.
Новичков просьба небеспокоить.
Резюме проделанных работ присылать ТОЛЬКО по емайл:
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