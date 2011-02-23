Необходима команда профессионалов Астериск

Системное администрированиеЗакрыт2 заявки204 просмотра
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Необходима команда ПРОФЕССИОНАЛОВ для работы с Астериск,UNIX,AJAX, HTML, PHP, MYSQL

Обязательно наличие рекомендаций или информация о предыдущих проектах.

Приоритет будет дан компаниям с уже реализованными проектами телефонии.

Новичков просьба небеспокоить.

Резюме проделанных работ присылать ТОЛЬКО по емайл:

[email protected]

13 лет назад
nationsorg
Роберт 
46 летФранция
17 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
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