Сис. админ высоконагруженных веб-проектов

$3500
Системное администрированиеЗакрытнет заявок122 просмотра
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З/п от 70 000 руб/мес на исп. срок, далее по договоренности (индивидуально)

Мы занимаемся разработкой игр для социальных сетей, большинство проектов так или иначе связаны с онлайн-играми.

Обязанности

* Проектирование и администрирование высоконагруженных веб-проектов

* Техническая поддержка разработчиков

* Проведение плановых работ в ночное время

* Доступность по телефону ~ 24/7

Технологии, которые мы активно используем

* openvz / gentoo / debian

* puppet / zabbix / rsync

* nginx / haproxy

* apache / php / mysql / memcached

* iptables / ipset

Требования

* Отсутствие проблем с интеренетом в любое время суток

* Опыт работы системным администратором не менее 3х лет

* Опыт работы с большинством технологий которые мы используем (или с аналогичными)

* Свободное владение bash

* Свободное владение одним из языков (ruby, python, php etc)

* Основной инструмент коммуникации – Skype

Резюме высылать строго на email: [email protected]

13 лет назад
padoctb
Лилия 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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