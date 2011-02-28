Сис. админ высоконагруженных веб-проектов

З/п от 70 000 руб/мес на исп. срок, далее по договоренности (индивидуально)

Мы занимаемся разработкой игр для социальных сетей, большинство проектов так или иначе связаны с онлайн-играми.

Обязанности

* Проектирование и администрирование высоконагруженных веб-проектов

* Техническая поддержка разработчиков

* Проведение плановых работ в ночное время

* Доступность по телефону ~ 24/7

Технологии, которые мы активно используем

* openvz / gentoo / debian

* puppet / zabbix / rsync

* nginx / haproxy

* apache / php / mysql / memcached

* iptables / ipset

Требования

* Отсутствие проблем с интеренетом в любое время суток

* Опыт работы системным администратором не менее 3х лет

* Опыт работы с большинством технологий которые мы используем (или с аналогичными)

* Свободное владение bash

* Свободное владение одним из языков (ruby, python, php etc)

* Основной инструмент коммуникации – Skype

Резюме высылать строго на email: [email protected]