FreeBSD/*nix админ для постоянного сотрудничества

Ищу специалиста с солидным опытом администрирования.

Задачи по поддержке работоспособности серверов (в основном FreeBSD):

- установка нового сервера с nginx/apache/php-fpm/redis и пр. под ключ

- настройка отдельных утилит или дотачивание серверных скриптов, например автобэкап (код+файлы+мускул+редис) или деплоймент на веб из svn

- защита от взлома, обновление системного ПО, восстановление работоспособности

- прочие сопутствующие вопросы.

Работа по конкретному запросу от меня "сделать это на этом сервере". Для типичных задач (таких большинство) оговариваем срок исполнения, для срочных (таких немного но они есть - связаны с работоспособностью продакшенов) - приступить немедленно. Доступность админа в рабочее время GMT+01 средствами icq/skype.

Оплата поквартально за выполненную работу безналичным переводом в евро, по фактуре.

Примерный объем работы от 20 до 40 часов в месяц.

В предложении указывать почасовую/помесячную оплату на вышеописанных условиях.

Предложения админить сервера за фиксированную стоимость за каждый сервер не рассматриваются.