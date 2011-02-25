FreeBSD/*nix админ для постоянного сотрудничества

Системное администрированиеЗавершен8 заявок303 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищу специалиста с солидным опытом администрирования.

Задачи по поддержке работоспособности серверов (в основном FreeBSD):

- установка нового сервера с nginx/apache/php-fpm/redis и пр. под ключ

- настройка отдельных утилит или дотачивание серверных скриптов, например автобэкап (код+файлы+мускул+редис) или деплоймент на веб из svn

- защита от взлома, обновление системного ПО, восстановление работоспособности

- прочие сопутствующие вопросы.

Работа по конкретному запросу от меня "сделать это на этом сервере". Для типичных задач (таких большинство) оговариваем срок исполнения, для срочных (таких немного но они есть - связаны с работоспособностью продакшенов) - приступить немедленно. Доступность админа в рабочее время GMT+01 средствами icq/skype.

Оплата поквартально за выполненную работу безналичным переводом в евро, по фактуре.

Примерный объем работы от 20 до 40 часов в месяц.

В предложении указывать почасовую/помесячную оплату на вышеописанных условиях.

Предложения админить сервера за фиксированную стоимость за каждый сервер не рассматриваются.

FreeBSD
13 лет назад
alprival
51 годЧехия
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
alex_unixoid
Александр 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
13 лет назад
$250
Заказанные работы выполнены своевременно.
Приятный в общении и пунктуальный в делах клиент. Доволен сотрудничеством
  • Похожие заказы

  • Требуется системный администратор (web)

    $250

    Для реализации e-commerce сайта ориентированного на международный рынок требуется системный администратор. Задачи которые требуется решать: - Настройка и обслуживание LAMP\LNMP стека; - Настройка резервирования; - Тюнинг среды для средней нагрузки(до 5 тыс юников в день); - Управление виртуальными хостами; Требуемые компетенции: - ...

    Системное администрирование14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Необходима команда профессионалов Астериск

    Необходима команда ПРОФЕССИОНАЛОВ для работы с Астериск,UNIX,AJAX, HTML, PHP, MYSQL Обязательно наличие рекомендаций или информация о предыдущих проектах. Приоритет будет дан компаниям с уже реализованными проектами телефонии. Новичков просьба небеспокоить. Резюме проделанных работ присылать ТОЛЬКО по емайл: [email protected]

    Системное администрирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Сис. администратор высоконагруженных проектов

    $2500

    З/п от 70 000 руб/мес на исп. срок, далее по договоренности (индивидуально) Мы занимаемся разработкой игр для социальных сетей, большинство проектов так или иначе связаны с онлайн-играми. Обязанности * Проектирование и администрирование высоконагруженных веб-проектов * Техническая поддержка разработчиков * Проведение ...

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Администратор web-серверов на базе Linux

    Динамично развивающаяся компания, один из лидирующих разработчиков и издателей компьютерных игр в Украине, в связи с расширением приглашает в свою команду администратора высоконагруженных web-серверов на базе Linux. Основные требования: 1) опыт администрирования веб-серверов (Apache - обязательно; опыт ...

    Linux
    Системное администрирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Администратор unix+службы гугл+разработка drupal

    $100

    Развивающийся работодатель, нацеленный на построение долговременного сотрудничества ищет администратора для поддержки стабильной работы веб-сайтов (до четырех одновременно) расположенных на двух серверах: VPS : Apache/2.2.9 (Debian) PHP/5.2.6-1+lenny9 with Suhosin-Patch mod_ssl/2.2.9 OpenSSL/0.9.8g Выделенный: Apache/2.2.17 (FreeBSD) DAV/2 PHP/5.3.4 mod_ssl/2.2.17 OpenSSL/0.9.8n Веб-сайты ...

    Drupal
    Системное администрирование4 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Системный администратор

    $2500

    Системный администратор в крупную компанию Требования: -опыт работы в данной должности от 3-х лет -обязательное знание Windows, Mac, Apple -образование техническое -желательно с личным автомобилем Обязанности: - администрирование и поддержка сети, поддержка работоспособности оборудования‚ офисной техники‚ серверов, диагностика неполадок, обеспечение информационной безопасности - ...

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется системный администратор - оnline

    $100

    Стабильная работа на постоянной основе: требуется Системный Администратор, обладающий хорошими знаниями в следующих областях: * Asterisk ili podobnye miniATS * Администрирование сервера под win2008 *Linux (файл-сервер, Mail Server, Web Server, BackUp Server) * Администратирование Switch-ей, настройка сети и *VPN-соеденений ...

    Системное администрирование14 заявок
    Закрыт
    13 лет назад