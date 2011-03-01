Программист Asterisk, Freeswitch, AJAX.

Нужен хороший программист PHP+MySQL+jQuery на неполный день. Важен опыт создания сайтов с нуля, написание собственных модулей. Движок свой. Оплата - ставка или сдельно попроектно, обсуждается лично. В будущем возможен переход на полный рабочий день. Можно сразу стучаться в 498320326.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу програмиста на AJAX или техника который разбирается в Asterisk или Freeswitch. Цена договорная. работа на долго и стабильно, примерно 1 час в день.
пишите сюда или прямо в skype: beamter1000
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