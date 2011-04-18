PHP программист (постоянное сотрудничество)

На периодическую удаленную работу ищу толкового и адекватного PHP программиста-верстальщика для написания самописных сайтов, и сайтов на готовых движках (в основном joomla).

Условия : Адекватные цены, быстрое реагирование на внесение правок, всегда на связи, возможность оплаты на Яндекс деньги, Webmoney.

желательное (но не обязательное) местонахождение: Украина, Киев.

Рассчитываю на долгосрочное сотрудничество, проектов достаточно.