Технический консультант по Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки129 просмотров
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Здравствуйте.

Требуется человек, разбирающийся в Wordpress

для консультаций по техническим вопросам ведения блога

( на Wordpress )

график работы: периодические консультации (2-3 раза в неделю, примерно по 1-1.5 часа)

Примеры тем, по которым нужны будут консультации:

1. как вставить видео в пост на блоге

2. как разделить страницу блога на 2, 3, 4 колонки

и т.п.

WordPress
13 лет назад
shtejjnfirn
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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