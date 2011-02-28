Технический консультант по Wordpress

На постоянную удаленную работу требуется программист Требуются программисты из Харькова Оплата наличными при встрече Требования: - наличие свободного времени - ответственный подход к работе - опыт программирования от 1 года; - Уметь ориентироваться в чужом коде будь то CMS какая либо ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Требуется человек, разбирающийся в Wordpress
для консультаций по техническим вопросам ведения блога
( на Wordpress )
график работы: периодические консультации (2-3 раза в неделю, примерно по 1-1.5 часа)
Примеры тем, по которым нужны будут консультации:
1. как вставить видео в пост на блоге
2. как разделить страницу блога на 2, 3, 4 колонки
и т.п.
- Похожие заказы
- $500Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Нужен программист PHP для удалённой работы. Нужно отрабатывать минимум 40 часов в неделю под прицелом веб-камеры. Работы есть пока примерно на полгода в таком режиме. Требования: 1. Уверенное знание PHP5 2. Знакомство с архитектурой MVC. 3. Опыт работы ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Сайт сделан на Django, требуется услуга сопровождения работы сайта, доводка некоторых элементов "до ума". Сопровождение постоянное, оплата помесячная.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день!! Нужен ооочень хороший программист, с опытом создания высоконагруженных сложных сайтов, соцсетей, работы с api google maps v3. Все подробности с кандидатами. Жду от вас примеры работ и их цены (только программная часть, надеюсь ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1000
PHP программист со знанием MySQL, Smarty, jQwery, Ajax, ООП, верстка. Задачи – написание проектов под ключ, серверов для онлайн игр и т.д. Опыт и наличие работ обязательно.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Ищу программиста php для мелкой работы.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
Необходим программист для работы над сайтом автозапчастей. Сайт построен на основе базы tecdoc, поэтому сама база сайта весит около 20 гб. Сайт уже на стадии, близкой к завершению, но планируются его доработки и дальнейшее улучшение. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $1300
Обязанности - поддержка работоспособности сайтов (Perl + PostgreSQL и MySQL, ASP.NET C# + Oracle и MS SQL), исправление ошибок в чужом коде, - разработка нового функционала сайтов, - разработка новых сайтов. Требования - отличное знание первичных языков и технологий: html, ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Ищу толкового PHP программиста-верстальщика для написания самописных сайтов , и сайтов на готовых движках . Условия : Адекватные цены , быстрое реагирование на внесение правок , всегда на связи , возможность оплаты на Яндекс деньги , ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Студии Virtual-Life для удаленной роботы требуется опытный программист. Требования: Опыт работы в создании сайтов всех видов, скорость выполнения работ. З\П - сдельно-премиальная, высокая, регулярные заказы. e-mail: [email protected] skype: KeLvin9883 ICQ: 456222196 Skype: ProdysorВеб-программирование7 заявокЗакрыт13 лет назад