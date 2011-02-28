PHP программист на длительный период

Нужен программист PHP для удалённой работы.

Нужно отрабатывать минимум 40 часов в неделю под прицелом веб-камеры.

Работы есть пока примерно на полгода в таком режиме.

Требования:

1. Уверенное знание PHP5

2. Знакомство с архитектурой MVC.

3. Опыт работы с SVN

Потребуется изучить довольно сырой MVC фреймворк и возможно принять участие в его доработке. Так же сильно приветствуется опыт работы с API Facebook

Также следует иметь в виду частое изменение исходных требований и неоднократные переделки одних и тех-же частей проекта под капризы заказчика – если ваша нежная душа не выносит такого то лучше не подписывайтесь.

С претендентов обязательно:

- примеры кода из реальных проектов (нужно продемонстрировать знакомство с MVC)

- резюме (желательно на английском)

- желаемая почасовая ставка

- доступность (сколько часов в неделю можете отработать)