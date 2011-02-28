PHP программист на длительный период

На постоянную удаленную работу требуется программист Требуются программисты из Харькова Оплата наличными при встрече Требования: - наличие свободного времени - ответственный подход к работе - опыт программирования от 1 года; - Уметь ориентироваться в чужом коде будь то CMS какая либо ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен программист PHP для удалённой работы.
Нужно отрабатывать минимум 40 часов в неделю под прицелом веб-камеры.
Работы есть пока примерно на полгода в таком режиме.
Требования:
1. Уверенное знание PHP5
2. Знакомство с архитектурой MVC.
3. Опыт работы с SVN
Потребуется изучить довольно сырой MVC фреймворк и возможно принять участие в его доработке. Так же сильно приветствуется опыт работы с API Facebook
Также следует иметь в виду частое изменение исходных требований и неоднократные переделки одних и тех-же частей проекта под капризы заказчика – если ваша нежная душа не выносит такого то лучше не подписывайтесь.
С претендентов обязательно:
- примеры кода из реальных проектов (нужно продемонстрировать знакомство с MVC)
- резюме (желательно на английском)
- желаемая почасовая ставка
- доступность (сколько часов в неделю можете отработать)
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