PHP программист на длительный период

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки183 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен программист PHP для удалённой работы.

Нужно отрабатывать минимум 40 часов в неделю под прицелом веб-камеры.

Работы есть пока примерно на полгода в таком режиме.

Требования:

1. Уверенное знание PHP5

2. Знакомство с архитектурой MVC.

3. Опыт работы с SVN

Потребуется изучить довольно сырой MVC фреймворк и возможно принять участие в его доработке. Так же сильно приветствуется опыт работы с API Facebook

Также следует иметь в виду частое изменение исходных требований и неоднократные переделки одних и тех-же частей проекта под капризы заказчика – если ваша нежная душа не выносит такого то лучше не подписывайтесь.

С претендентов обязательно:

- примеры кода из реальных проектов (нужно продемонстрировать знакомство с MVC)

- резюме (желательно на английском)

- желаемая почасовая ставка

- доступность (сколько часов в неделю можете отработать)

PHP
13 лет назад
mutaborg
Роман 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
  • Похожие заказы

  • На удаленную работу требуется программист

    $500

    На постоянную удаленную работу требуется программист Требуются программисты из Харькова Оплата наличными при встрече Требования: - наличие свободного времени - ответственный подход к работе - опыт программирования от 1 года; - Уметь ориентироваться в чужом коде будь то CMS какая либо ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • PHP-программист Drupal Wordpress

    Для разработки ряда проектов (как небольших сайтов так и крупных проектов) в небольшую компанию требуется php-программист со знанием Drupal и Wordpress. Обязательно опыт работы, уверенное знание этих CMS, ООП, MVC. Желателен опыт создания сообществ на ...

    PHPWordPressDrupal
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен программист

    Добрый день!! Нужен ооочень хороший программист, с опытом создания высоконагруженных сложных сайтов, соцсетей, работы с api google maps v3. Все подробности с кандидатами. Жду от вас примеры работ и их цены (только программная часть, надеюсь ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен программист

    Необходим программист для работы над сайтом автозапчастей. Сайт построен на основе базы tecdoc, поэтому сама база сайта весит около 20 гб. Сайт уже на стадии, близкой к завершению, но планируются его доработки и дальнейшее улучшение. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Веб-программист

    $1300

    Обязанности - поддержка работоспособности сайтов (Perl + PostgreSQL и MySQL, ASP.NET C# + Oracle и MS SQL), исправление ошибок в чужом коде, - разработка нового функционала сайтов, - разработка новых сайтов. Требования - отличное знание первичных языков и технологий: html, ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • PHP программист (постоянное сотрудничество)

    Ищу толкового PHP программиста-верстальщика для написания самописных сайтов , и сайтов на готовых движках . Условия : Адекватные цены , быстрое реагирование на внесение правок , всегда на связи , возможность оплаты на Яндекс деньги , ...

    PHP
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программист Joomla, Drupal и др.

    Студии Virtual-Life для удаленной роботы требуется опытный программист. Требования: Опыт работы в создании сайтов всех видов, скорость выполнения работ. З\П - сдельно-премиальная, высокая, регулярные заказы. e-mail: [email protected] skype: KeLvin9883 ICQ: 456222196 Skype: Prodysor

    JoomlaDrupal
    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад