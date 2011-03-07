Необходимо доработать сайт на WP согласно спецификации. Доделать нужно только пункты выделенные цветом. Обязательно указывайте сроки и стоимость работы.
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Нужно разработать плугин к Joomla для продажи билетов на мероприятия. Версия joomla 1.5 В админке joomla должен появится раздел 'Events'. Администратор должен иметь возможность 1. Просмотреть ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт14 лет назад
Необходимо разработать систему учета билетов на концерты. Это должно быть Windows приложение. Кратко суть программы такова. Есть список билетов - одна линейная таблица - список/создать/изменить/удалить/отметить что билет уже ...Прикладное ПО10 заявокЗакрыт14 лет назад
Ищу программистов для разработки и поддержки проектов на Magento. Предполагается долговременное сотрудничество. Оплата $10-15 в час Требования: технический английский ну и естественно некоторый опыт работы с MagentoИнтернет-магазины2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Требуется разработать веб-приложение согласно приложенного задания. Это прототип будущего приложения поэтому задание предельно простое. В дальнейшем вполне вероятна его доработка и развитие. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен программист PHP для удалённой работы. Нужно отрабатывать минимум 40 часов в неделю под прицелом веб-камеры. Работы есть пока примерно на полгода в таком режиме. Требования: ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт14 лет назад