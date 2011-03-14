PHP-программист Drupal Wordpress

Для разработки ряда проектов (как небольших сайтов так и крупных проектов) в небольшую компанию требуется php-программист со знанием Drupal и Wordpress. Обязательно опыт работы, уверенное знание этих CMS, ООП, MVC.

Желателен опыт создания сообществ на Drupal, а также опыт работы с высоконагрузочными проектами.

Работа удаленная. Оплата за каждый проект оговаривается отдельно.

Общение по проекту будет проходить в скайпе, обсуждение прогресса по проекту — не реже чем раз в неделю.

Все остальные детали обсужу в скайпе. Предложения, портфолио, ссылки на работы и свои контакты присылайте на [email protected].