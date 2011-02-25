Ищем php-программиста для постоянного сотрудн.

Ищем php-программиста для постоянного сотрудничества.

Основные требования:

- Знание опыт работы с PHP 5.x и выше

- Знание и опыт работы с WordPress

- Опыт написания плагинов к WP

- Знание и опыт работы с MySQL

- Хорошая коммуникация

- Плюсом будет знание c# asp.net

Для кандидатов будут тестовые задания (Оплачиваемые) - от поставить плагин, до создать шаблон для WP.

Пишите на почту [email protected] о своих знаниях, опыте и стоимости за час/день/другое