PHP программист

$1000
Веб-программированиеЗакрытнет заявок102 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

— командная реализация крупных веб-проектов,

— участие в совещаниях по разрабатываемым проектам,

— участие в тестировании и публикации приложения.

Обязательно:

— php5,

— свободное владение ООП, знакомство с шаблонами проектирование, понимание архитектуры MVC,

— уверенное знание SQL (хорошее знание SELECT запросов),

— опыт проектирования БД,

— HTML/XHTML,

— Javascript, опыт использования библиотеки jQuery, опыт использования AJAX,

— Linux на уровне пользователя, локальная настройка Apache, MySQL,

— умение разбираться в чужом коде,

— умение работать в команде!

Желательно:

— опыт работы хотя-бы с одним php-фреймворком (Yii, Zend Framework, CakePHP, Symfony),

— использование технологии SVN, GIT в разработке проектов,

— знакомство с системами баг-трекинга (в частности Redmine),

— знакомство с Yii framework будет значительным преимуществом.

— В центре города Новосибирска. Удобное расположение офиса в современном бизнес-центре класса «А»

— Официальное трудоустройство;

— Медицинское страхование;

— Оценка роста и пересмотр зарплаты сотрудника раз в три месяца;

— Отличная возможность карьерного роста;

— Гибкий график работы, 40-часовая рабочая неделя;

— В молодом дружном коллективе;

— График работы 5 рабочих дней с 9 до 18-00;

— Интересные большие проекты;

— Стабильная заработная плата и ежемесячные бонусы;

— Оплачиваемый отпуск;

— Бесплатно кофе, чай, сливки, сахар, корпоративы

PHP
13 лет назад
lansib
37 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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