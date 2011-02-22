Требуется специалист по Джумла 1.5

Требуется специалист по созданию компонентов для Джумла 1.5, а также адаптированию готовых.

Работа постоянная.

Оплата только после установки и настройки компонента на моём сайте.

(если не устраивает пост-оплата, не пишите. Другие варианты не рассматриваются).

Цена за каждый компонент - договорная.