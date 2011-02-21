Программист Bitrix + верстальщик

Здравствуйте.

Ищу специалиста на разработку и доработку сайтов на битриксе.

Задачи в основном сводятся к доработке существующих модулей и написание новых.

Умение копаться в чужом коде приветствуется. Умение верстать кроссбраузерно приветствуется вдвойне =)

Прошу оставлять свои предложения с ценой за час работы здесь и в аське 91961599.