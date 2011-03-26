Программист AS

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки267 просмотров
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Нужен программист AS удаленно.

Уверенные знания:AS3 + ООП.

Необходимо: знание английского – хорошее письмо и чтение,

наличие широкополостного доступа в интернет,

отвественное отношение к поставленным задачам.

Опыт: 3 года +.

Приимущества: AS2, Flex,AIR,RTMP.

Проект: разработка игрушек/аппликаций.

Все детали при личном общении.

Резюме высылать на: [email protected]

13 лет назад
dochent
47 летБеларусь
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
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