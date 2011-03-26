Программист AS

Есть некоторые условия: 1. Работа ведется на мое хостинге. 2. Оплата каждые две недели (что касаемо моих сайтов, их ровно 3 на данный момент, и больше пока не планирую) 3. Что касаемо сторонних заказов я скидываю на тебя, ...