Требуется PHP программист - Web-мастер в офис

Требуется PHP программист в офис на полный рабочий день.

Требования:

- возраст 20 - 30

- высшее образование

- опыт работы в компании от 1 года в сфере создания и поддержки сайтов

Профессиональные навыки:

- PHP (ООП) + MySQL

- Javascript, jQuery, ExtJS

- HTML + CSS верстка

- Photoshop - на уровне нарисовать кнопку сабмит

Задачи:

- поддержка развитие и постоянная доработка существующих проектов, собственных и клиентских

- занесение контента на сайты с применением програмистского мозга

Условия:

- график с 10:00 до 18:00, возможны задержки на работе, если надо что-то доделать именно сегодня, то это надо доделать именно сегодня!

- з/п на исп срок - 25 000 руб. далее по результатам работы от 30 000 руб.

- обеды самостоятельно на рабочем месте...

- соц пакетов нет

Офис: м.Калужская, ул. Новаторов - 20-25 мин. пешком от метро или на маршрутке... поэтому желательно, чтобы вы жили не в медведково, чтобы не тратить на дорогу на работу больше 1,5 часа каждый день...