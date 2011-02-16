На удаленную постоянную работу требуется web разработчик.

Необходимые знания: django, php+smarty

Опыт разработки крупных проектов на указанных языках (именно указанные).

Умение произвести донастройку сервера под проект на django.

Так же нужна от вас ответственность и готовность работать с 12 до 19 с Пн по Пт (возможны сдвиги по времени, но загруженность 100%).

Нужно будет супортить проекты: один на django и несколько проектов на php+smarty.

Зарплата в месяц 30 000.

Расмотрю специалистов отдельно со знаниям django и php.

Оплачивается только полностью весь рабочий месяц.

Указывайте ссылки на ваши реализованные проекты.