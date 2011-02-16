Web-разработчик

$1000
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок221 просмотр
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На удаленную постоянную работу требуется web разработчик.

Необходимые знания: django, php+smarty

Опыт разработки крупных проектов на указанных языках (именно указанные).

Умение произвести донастройку сервера под проект на django.

Так же нужна от вас ответственность и готовность работать с 12 до 19 с Пн по Пт (возможны сдвиги по времени, но загруженность 100%).

Нужно будет супортить проекты: один на django и несколько проектов на php+smarty.

Зарплата в месяц 30 000.

Расмотрю специалистов отдельно со знаниям django и php. 

Оплачивается только полностью весь рабочий месяц.

Указывайте ссылки на ваши реализованные проекты.

13 лет назад
smit272
Иван 
36 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
4 отзыва
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