Web-программист

$1400
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В ГК ФЕАМ, на постоянной основе требуется WEB-программист.

Уровень дохода: от 40 000 руб. в месяц

Город Москва

(На вакансию смогут откликнуться только жители города, в котором размещена вакансия)

Тип работы Полный рабочий день

Место работы Работа на территории работодателя

Условия работы и компенсации Рабочая пятидневка, режим работы с 9-00 до 18-00. В случае особого профессионализма возможна некоторая вариативность.

Вкусно и недорого кормят в корпоративной столовой.

Должностные обязанности Как программиста:

Правка PHP модулей, компонентов и пр. элементов для системы управления контентом на сайтах.

Написание новых компонентов для CMS Joomla.

Изменение и создание правил и директив в «.htaccess»

Написание и исправление js-скриптов (в т.ч. Ajax и jQuery)

Администрирование сайтов:

Поддержание работоспособности вирт. выделенного сервера.

Администрирование локального тестового сервера.

Перенос сайтов с локального сервера на выделенный.

Требования к Соискателю

Пол Не имеет значения

Образование Не имеет значения

Требования к квалификации Требуется молодой креативный работник с позитивным взглядом на жизнь, не страшащийся работать более 8 часов в день при необходимости. Умение быстро называть сроки и укладываться в них, работать в команде, предлагать и реализовывать свежие перспективные идеи, а также стрессоустойчивость необходимы! Наличие собственных реализованных проектов и всевозможных разработок приветствуется.

Требуемые знания:

Базовые команды Linux (Centos 5.x)

Навыки конфигурации Apache 2.2

Конфигурация php.ini и my.ini

Опыт работы с сетями и виртуальными машинами.

Приветствуется:

Знания DNS и конфигурацию BIND

Умение работать с CRON

Знакомство с qmail и vpopmail

Знания принципа TCP/IP роутинга

Минимальные профессиональные навыки:

• PHP 5 и выше (выше среднего)

• JS (базовые знания)

• CSS (базовые знания)

• HTML (уровень вёрстки блоков)

• MySQL (синтаксис базовых операторов)

• Знание или опыт работы с Joomla 1.5 и 1.0.х

• Умение оперативно править «чужой» код

• Знание синтаксиса 1С для дальнейшей работы с ним (желательно)

• Умение работать с framework-ами и API CMS.

Личные качества:

• быстрая обучаемость и стремление к самообразованию

• умение и желание работать

• инициативность

• навыки работы в команде

• умение сосредотачиваться в любой ситуации

• общительность

• отсутствие вредных привычек – очень желательно

• умение говорить на языке неопытных пользователей ПК

• системность мышления

• умение правильно расставлять приоритеты

• аккуратность и чистоплотность

Контактная информация

Название организации ФЕАМ

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Описание деятельности организации Компания «ФЕАМ» была основана в 1993 году. Постоянно развиваясь и предлагая своим Клиентам для их проектов новейшие технологии и качественные товары российского и европейского производства, сегодня «ФЕАМ» имеет развитую дилерскую сеть, насчитывающую уже более 200 успешно работающих в своих регионах предприятий. Группа компаний ФЕАМ более чем за 15 лет успешной работы смогла помочь десяткам своих Клиентов открыть рестораны и магазины, сотням – установить оборудование и сделать технологические проекты объектов пищевой промышленности и общественного питания.

Веб-сайт www.feam.ru

Контактное лицо Остроумов Сергей

Телефон +7 (495) 234-47-95

13 лет назад
feam
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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