Требуется Веб программист для развития существующих и реализации новых веб сайтов. Развитие существующих сайтов - платформа DotNetNuke. Реализация новых - DotNetNuke и/или 1С-Битрикс и/или - концепция обсуждается... Кроме того, по мере необходимости, реализация БД на MS ...
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В ГК ФЕАМ, на постоянной основе требуется WEB-программист.
Уровень дохода: от 40 000 руб. в месяц
Город Москва
(На вакансию смогут откликнуться только жители города, в котором размещена вакансия)
Тип работы Полный рабочий день
Место работы Работа на территории работодателя
Условия работы и компенсации Рабочая пятидневка, режим работы с 9-00 до 18-00. В случае особого профессионализма возможна некоторая вариативность.
Вкусно и недорого кормят в корпоративной столовой.
Должностные обязанности Как программиста:
Правка PHP модулей, компонентов и пр. элементов для системы управления контентом на сайтах.
Написание новых компонентов для CMS Joomla.
Изменение и создание правил и директив в «.htaccess»
Написание и исправление js-скриптов (в т.ч. Ajax и jQuery)
Администрирование сайтов:
Поддержание работоспособности вирт. выделенного сервера.
Администрирование локального тестового сервера.
Перенос сайтов с локального сервера на выделенный.
Требования к Соискателю
Пол Не имеет значения
Образование Не имеет значения
Требования к квалификации Требуется молодой креативный работник с позитивным взглядом на жизнь, не страшащийся работать более 8 часов в день при необходимости. Умение быстро называть сроки и укладываться в них, работать в команде, предлагать и реализовывать свежие перспективные идеи, а также стрессоустойчивость необходимы! Наличие собственных реализованных проектов и всевозможных разработок приветствуется.
Требуемые знания:
Базовые команды Linux (Centos 5.x)
Навыки конфигурации Apache 2.2
Конфигурация php.ini и my.ini
Опыт работы с сетями и виртуальными машинами.
Приветствуется:
Знания DNS и конфигурацию BIND
Умение работать с CRON
Знакомство с qmail и vpopmail
Знания принципа TCP/IP роутинга
Минимальные профессиональные навыки:
• PHP 5 и выше (выше среднего)
• JS (базовые знания)
• CSS (базовые знания)
• HTML (уровень вёрстки блоков)
• MySQL (синтаксис базовых операторов)
• Знание или опыт работы с Joomla 1.5 и 1.0.х
• Умение оперативно править «чужой» код
• Знание синтаксиса 1С для дальнейшей работы с ним (желательно)
• Умение работать с framework-ами и API CMS.
Личные качества:
• быстрая обучаемость и стремление к самообразованию
• умение и желание работать
• инициативность
• навыки работы в команде
• умение сосредотачиваться в любой ситуации
• общительность
• отсутствие вредных привычек – очень желательно
• умение говорить на языке неопытных пользователей ПК
• системность мышления
• умение правильно расставлять приоритеты
• аккуратность и чистоплотность
Контактная информация
Название организации ФЕАМ
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Описание деятельности организации Компания «ФЕАМ» была основана в 1993 году. Постоянно развиваясь и предлагая своим Клиентам для их проектов новейшие технологии и качественные товары российского и европейского производства, сегодня «ФЕАМ» имеет развитую дилерскую сеть, насчитывающую уже более 200 успешно работающих в своих регионах предприятий. Группа компаний ФЕАМ более чем за 15 лет успешной работы смогла помочь десяткам своих Клиентов открыть рестораны и магазины, сотням – установить оборудование и сделать технологические проекты объектов пищевой промышленности и общественного питания.
Веб-сайт www.feam.ru
Контактное лицо Остроумов Сергей
Телефон +7 (495) 234-47-95
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