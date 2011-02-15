Веб-программист (Программист БД MS SQL)

Требуется Веб программист для развития существующих и реализации новых веб сайтов. Развитие существующих сайтов - платформа DotNetNuke. Реализация новых - DotNetNuke и/или 1С-Битрикс и/или - концепция обсуждается...

Кроме того, по мере необходимости, реализация БД на MS SQL 2008 и вспомогательного софта под .NET (C#).

Требования:

- опыт работа с MS SQL от 1 года

- опыт реализации веб сайтов от 1 года

- опыт работы с DotNetNuke очень желателен

- опыт работы на C# от 1 года

- знание основ ООП

- знание шаблонов проектирования

- знание UML

Условия работы:

- удаленная работа (предпочтительнее РФ или Белоруссия )

- оплата - сдельная или фикс (обсуждается индивидуально) возможен %

- при сдельной работе план работы обсуждается и утверждается на месяц

- при фиск. зп - работа над сторонними заказами - только строго по согласованию

- главное условие - соблюдение сроков и качественный результат, что подразумевает: рабочий софт без багов (самое главное), хорошо оформленный код.