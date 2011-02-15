Веб-программист (Программист БД MS SQL)

Требуется программист (php ajax jquery) (возможно и удаленная работа и работа в офисе) Обязательно необходим опыт в создании корпоративных порталов. Было бы неплохо если бы раньше разрабатывали сайты на основе Drupal.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется Веб программист для развития существующих и реализации новых веб сайтов. Развитие существующих сайтов - платформа DotNetNuke. Реализация новых - DotNetNuke и/или 1С-Битрикс и/или - концепция обсуждается...
Кроме того, по мере необходимости, реализация БД на MS SQL 2008 и вспомогательного софта под .NET (C#).
Требования:
- опыт работа с MS SQL от 1 года
- опыт реализации веб сайтов от 1 года
- опыт работы с DotNetNuke очень желателен
- опыт работы на C# от 1 года
- знание основ ООП
- знание шаблонов проектирования
- знание UML
Условия работы:
- удаленная работа (предпочтительнее РФ или Белоруссия )
- оплата - сдельная или фикс (обсуждается индивидуально) возможен %
- при сдельной работе план работы обсуждается и утверждается на месяц
- при фиск. зп - работа над сторонними заказами - только строго по согласованию
- главное условие - соблюдение сроков и качественный результат, что подразумевает: рабочий софт без багов (самое главное), хорошо оформленный код.
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