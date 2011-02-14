.NET разработчик на постоянную удалённую работу

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки194 просмотра
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На постоянную удалённую работу требуется .Net разработчик с опытом ASP.NET.

Приветствуется знание WPF, WCF, SharePoint, Microsoft Dynamics CRM,

Office add-ons.

Требования:

- 8-часовой рабочий день

- знание письменного английского языка

- умение работать в команде

- желание получать новые навыки

Условия:

- возможен гибкий график в связи с учёбой

- оплата по результатам собеседования

- работа в сплоченной команде профессионалов

- перспектива роста

- интересные проекты на современных технологиях

Контакты:

[email protected]

+7.812.326.8626

http://www.wave-access.com

13 лет назад
waveaccess
28 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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