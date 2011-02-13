Требуется web программист

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки149 просмотров
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Требуется толковый веб программист работающий по демократичным ценам.

Цель, создание онлайн сервиса интегрирующегося с различными движками.

Знание PHP, MySQL, JavaScript, различные популярные движки сайтов в частности DLE.

13 лет назад
kodges
Лугару 
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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