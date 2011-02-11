Требуется php-программист

Для разработки и доработки сайта php-программист.

Требования:

- опыт программирования от 2х лет;

- законченные работы;

- свободное владение php 5 (объектная модель);

- свободное владение jQuery-фреймворком;

- опыт создания сайтов на 1С-Битрикс;

- знание Yii-фреймворка.

Основные задачи:

создание сайтов на 1С-Битрикс (в редких случаях, разработка проектов с нуля на Yii) и написание/настройка компонентов к уже существующим.

Работа удаленная 40 часов в неделю.

Работа в команде (вы + 1 (или 2) человека).

Ежемесячный оклад ~500$ + премия.