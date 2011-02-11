Требуется php-программист

Приветствуем! Требуются опытные php программисты для работы над крупным интернет-проектом. #################################################### #### РАБОТА ПО ДОГОВОРУ, ТОЛЬКО МОСКВА И СОСЕДНИЕ ГОРОДА ###### #################################################### Работа удалённая, ваша задача, реализовать модули для сайта различной сложности. Оплата почасовая. Прилагайте резюме, стоимость часа, пример кода, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Для разработки и доработки сайта php-программист.
Требования:
- опыт программирования от 2х лет;
- законченные работы;
- свободное владение php 5 (объектная модель);
- свободное владение jQuery-фреймворком;
- опыт создания сайтов на 1С-Битрикс;
- знание Yii-фреймворка.
Основные задачи:
создание сайтов на 1С-Битрикс (в редких случаях, разработка проектов с нуля на Yii) и написание/настройка компонентов к уже существующим.
Работа удаленная 40 часов в неделю.
Работа в команде (вы + 1 (или 2) человека).
Ежемесячный оклад ~500$ + премия.
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