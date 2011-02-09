Требуется веб-программист, Киев

$1000
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Агентство Интернет-рекламы приглашает на работу специалистов в области web-технологий:

WEB-программист

ТРЕБОВАНИЯ:

- знание PHP+MySql

- верстка HTML + CSS

- опыт работы с распространенными CMS (Joomla, WordPress, Drupal, Bitrix, ShopCms)

- знание принципов работы технологии Smarty

- интерес в собственном развитии и развитии компании

З/П 4000-6000грн., г. Киев. Рабочий график 09.00-18.00; (молодой дружелюбный коллектив; офис 4 мин. от м. Золотые Ворота)

Подробную информацию смотрите здесь: http://artnet.net.ua/zzz.htm

Резюме на

[email protected]

http://www.artnet.net.ua/

13 лет назад
tan-fd
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад
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