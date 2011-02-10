Веб-программист

Инамично развивающаяся компания, один из лидирующих разработчиков и издателей компьютерных игр в Украине, в связи с расширением приглашает в свою команду программиста с опытом работы на ActionScript3.0. Компания ABSOLUTIST – •Сеть игровых порталов, крупнейшими из которых являются ...
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Подбираем серьезную проектную команду. Цель – создание ультрасовременного инновационного портала для консалтингового рынка. Работа сложная, но интересная, идея не имеет аналогов.
Возьмем молодых, талантливых, ответственных и работоспособных специалистов, готовых учиться и глубоко проникать в суть созидаемого – чтобы вместе с командой лучших бизнес-консультантов обрести уникальную компетенцию и создать великий проект!
Проект рассчитан на 1,5 года/ Ваше участие и степень занятости обсудим при личной встрече/ обязательно проживание в Москве для регулярных встреч проектной группы/
Обязанности:
* Работа над развитием нового образовательного портала для HR
* Разработка концепции продвижения сайта
* Наполнение контентом сайта
* Внедрение новых технологий
* SEO оптимизация
* Ассистирование менеджеру проекта
Требования:
* Активная жизненная позиция
* Желание развиваться в интернет-технологиях
* Умение мыслить креативно
* Техническое образование
Условия:
* Перспективы карьерного роста
* Работа в команде молодых специалистов
* Возможен гибкий график работы для студентов дневного отделения
* Оформление по ТК РФ
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