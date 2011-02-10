Программист php

В распоряжении есть ресурс http://real-ist.ru, проект был сделан около 3-х лет назад (насколько мне известно php+mysql), программист который полностью разрабатывал его потерян к сожалению. Нужен специалист способный взяться за работу с этим ресурсом.

Требуется масса небольших изменений, например, сделать в каталоге сортировку товаров по цене, добавить возможность быстрого заказа без регистрации и т.д.

Хочу заметить, что несколько человек бравшиеся за эту работу отказывались в итоге, из-за того что не хотели или не могли разбираться в чужом коде. Основная задача нужен человек способный разобраться в том что уже есть.