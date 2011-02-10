Программист php

Динамично развивающаяся компания, один из лидирующих разработчиков и издателей компьютерных игр в Украине, в связи с расширением приглашает в свою команду web-программиста. Задачи: • программирование, оптимизация работы сайтов; • изменение ...
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В распоряжении есть ресурс http://real-ist.ru, проект был сделан около 3-х лет назад (насколько мне известно php+mysql), программист который полностью разрабатывал его потерян к сожалению. Нужен специалист способный взяться за работу с этим ресурсом.
Требуется масса небольших изменений, например, сделать в каталоге сортировку товаров по цене, добавить возможность быстрого заказа без регистрации и т.д.
Хочу заметить, что несколько человек бравшиеся за эту работу отказывались в итоге, из-за того что не хотели или не могли разбираться в чужом коде. Основная задача нужен человек способный разобраться в том что уже есть.
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