PHP-программист для интернет-проекта.

Приветствуем!

Требуются опытные php программисты для работы над крупным интернет-проектом.

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#### РАБОТА ПО ДОГОВОРУ, ТОЛЬКО МОСКВА И СОСЕДНИЕ ГОРОДА ######

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Работа удалённая, ваша задача, реализовать модули для сайта различной сложности.

Оплата почасовая.

Прилагайте резюме, стоимость часа, пример кода, построенного по прицепам ООП и MVC (либо иного потерна).

Опыт:

- Программирования на php от 5-ти лет;

- Хорошее знание ООП;

- Javascript/JQuery;

- SVN.

- Опыт командной разработки;

- Опыт работы с trac или redmine.

Будет плюсом:

- Возможность сразу приступить к работе;

- Опыт построение масштабируемых высоконагруженных систем;

Обязательно:

- Комментированый и структурированный код

- Быть онлайн в указанные вами рабочие часы;

- Ежедневная отчетность по задаче);

- Связь icq, skype, email, телефон;

Оплата:

Яндекс/Вебмани

ICQ: семь три семь три два два