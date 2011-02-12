Нужен хороший js-кодер

Нужен адекватный js-кодер для мелких регулярных доработок динамики. Новичков просьба не беспокоить.

Суть задач в 100% - динамика (галереи, слайдшоу(не только картинок, но целых кусков сайта), связка всей динамики воедино). Кандидат обязан отвечать на технические вопросы без замедления, знать и любить своё дело. Скрипты преимущественно нужно будет писать самому, т.к. каждый проект уникален.

В ЛС/асю/скайп/почту прошу не писать. Отвечайте ТОЛЬКО СЮДА.

Преимущество отдаётся кандидатам из Украины. Оплата - вебмани/карта Приватбанк.

Можете оставить несколько последних работ кастомных скриптов по динамике.